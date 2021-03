Sigue la búsqueda de seis jóvenes en Antioquia, que se dirigían a conocer el mar

Seis jóvenes entre los 15 y 21 años salieron el jueves desde Anserma (Caldas) con destino a Cartagena para conocer el mar. El viaje lo iban a hacer con ayuda de los camioneros que los quisieran llevar en sus vehículos.

El pasado viernes llamaron a sus familiares y dijeron que iban en Valdivia (Norte de Antioquia), último lugar desde donde se reportaron.

Milena Ramírez, madre de José David Valencia de 15 años y hermana de Mauricio Ramírez de 21 años, dos de los desaparecidos, aseguró que el sábado le contestó uno de los amigos de sus familiares pero no se los pasó.

"Me dijo que no me los podía pasar porque estaban retirados, pero que estaban bien en Valdivia (...). Mi hijo es un niño que se comunica y se sabe mis números. Mi hermano también tiene los números de mis padres y el mío. Es muy extraño porque ellos no son así", afirmó.

Dos de los jóvenes hicieron llamadas extrañas a sus padres, en las que hablaban en clave e insinuaron que estaban retenidos, indicó Milena.

"En clave uno de ellos dijo: 'mami no se preocupe, yo voy a trabajar'. En el fondo, la voz de un adulto le advirtió que no podía decir dónde estaba. Colgó y al momento llamó el otro. Dijeron la misma versión, como que los tenían reclutados", señaló.

Cabe mencionar que los adolescentes desaparecidos tienen 15,16, 17, 18, 20 y 21 años. Sus celulares estuvieron prendidos hasta el fin de semana, pero ahora suenan apagados.

La Alcaldía de Valdivia publicó sus fotografías en las redes sociales, para facilitar la búsqueda e indicaron que el último paradero fue en el corregimiento Puerto Valdivia.