Sin alcalde (e) se instalaron las sesiones ordinarias del Concejo de Medellín

Temprano en la mañana cuando no se conocía la designación de Andree Uribe, como alcaldesa encargada, en el Concejo de la ciudad las sesiones ordinarias fueron instaladas sin mandatario.

Al parecer, esto no es necesario para surtir este trámite, toda vez que son ordinarias, por lo que tampoco fue designado un miembro del gabinete de la Administración Municipal para este fin.

Ya 14 concejales de la ciudad habían manifestado en una carta su preocupación porque llegaría esta fecha sin alcalde, luego de la suspensión del encargado Juan Camilo Restrepo y de que Daniel Quintero continúe con su sanción, mientras se investiga su participación en política.



Lucas Cañas, presidente del Concejo, instaló las sesiones y aprovechó para mostrar su apoyo al suspendido alcalde Daniel Quintero diciendo que este fue el mandato popular, elegido por el voto, y que la interinidad en la ciudad es peligrosa.

Por su parte, el concejal Daniel Duque criticó la crisis institucional que vive Medellín. "Esto simplemente demuestra la vergüenza que estamos pasando a nivel nacional por culpa de un presidente que no está pensando en gobernar a Colombia ni en gobernar a Medellín y por cuenta de un alcalde como Quintero que no está pensando en gobernar a Medellín y que nunca lo ha hecho", dijo.



Julio González Villa, concejal y uno de los promotores de la revocatoria contra Daniel Quintero, dijo al presidente del Concejo que “se equivoca en llamar a respaldar a una persona que está en entredicho”, refiriéndose al suspendido alcalde.



"Si seguimos en medio de esta pelotera, entre uribistas y quinteristas del Pacto Histórico, en que se están discutiendo quién tiene o no la razón, no vamos a salir de esta crisis institucional en la que nos encontramos", agregó Duque.



Recuperaron su voto

En medio de aplausos y desde el llamado de lista para comprobar si había quorum, las concejalas del Centro Democrático celebraron que volvieron a tener voz y voto en la corporación, luego de las sanciones que les había impuesto ese partido político y que fueron revocadas por el Consejo Nacional Electoral en el mes de abril.

La concejala Lina García Gañán dijo que el tiempo les dio la razón a ella y a sus compañeros Nataly Vélez, María Paulina Aguinaga y Albert Corredor, por lo que se conoció como el ‘Pacto de Chuscalito’, que fue una supuesta alianza para votar por el concejal Simón Molina para ser el presidente de la corporación, pese a que ya le correspondía a una mujer, por lo que los sancionados votaron por María Paulina Aguinaga.