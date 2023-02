SuperToña, la niña de siete años que enseña Ciencia en YouTube

María Antonia Amundarain Álvarez tiene tan solo siete años, pero sus sueños son del tamaño de todos los planetas, los mismos que tiene recreados en su habitación y que espera al menos apreciar desde el centro de la NASA, o con robots diseñados por ella que lleguen allí, sus dos más grandes aspiraciones.

Su madre, Érika Álvarez, ingeniera de procesos, y Rómulo Amundarain, ingeniero de sistemas, desde pequeña le inculcaron amor por la ciencia y la programación, pero según su progenitora, su gran imaginación y curiosidad la han hecho llegar a lo que es hoy: una niña que enseña ciencia a través de internet.

"Pues a ella le encanta hacer experimentos conmigo, siempre me apoya y me dice que vaya adelante", dice María Antonia con una entonación peculiar, como si estuviese grabando un video para Youtube.

Y es que, en redes sociales ya le conocen como “SuperToña, la niña científica”, pero también lleva una vida normal.

Este año cursa tercer grado de primaria en el Colegio San Carlos, porque hizo primero y segundo durante 2022, pues con tan solo 3 años ya sabía leer y a los 5 aprendió a multiplicar y dividir.

"Desde muy pequeñita empezó con mucha curiosidad por la ciencia, por todo lo que la rodea, desde los 3 años hacía preguntas como: ¿por qué el sol no nos quema? (...) entonces cuando una niña de tan solo 3 años hace esas preguntas usted se cuestiona ¿qué pasa acá?", comenta Érika.

Su madre, Érika, se maravilla porque cada día tiene una idea diferente para hacer experimentos y explicarlos en su canal de Youtube.

Por ahora, su interés no es que sea llamada 'nerda', un ratón de biblioteca o una niña genio, por lo que no le han practicado ninguna prueba de coeficiente intelectual.

Álvarez contó que siempre quiso transmitirle a su hija que tener una cicatriz en el corazón era un poder y no una debilidad.

Esto porque tan solo a sus seis meses fue operada a corazón abierto para corregir un defecto congénito.

Como todos los niños, a la pregunta qué quieres ser cuando seas grande, ella responde que quiere ir a la NASA o ser ingeniera, para poder diseñar robots que vayan al espacio.

Por ahora, para alcanzar su meta, tienen clases de robótica en el instituto NovaRobot, donde ya ve materias que se cursan en tercero o cuarto semestre de ingeniería.

"Yo quiero ser una astronauta, una científica analítica y también quiero construir una nave para que viajen a Marte y más planetas. Ya me estoy preparando para eso, de hecho el año pasado me gané un premio de 'La Niña She Is Latinoamérica", explica con orgullo.

Su canal YouTube ya casi va a superar los 1.500 suscriptores y en Instagram a SúperToña la siguen siete mil seguidores.

'Supertoña' celebrará el Día de la Mujer y la niña en la ciencia este 11 de febrero, en el Parque Explora.