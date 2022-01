Suspenden provisionalmente revocatoria a Daniel Quintero por presuntas irregularidades

Este martes, el Consejo Nacional Electoral, en un auto del pasado 13 de enero, dio a conocer que se suspende el proceso de certificación de las firmas, es decir, que se solicita al Fondo de Financiación Política del CNE que se abstenga de proyectar la certificación, mientras se adelanta la indagación por una denuncia de un presunto pago de 1.500 millones de pesos a un abogado.

“SUSPENDER el trámite de la certificación de la cuenta del comité promotor de la iniciativa “MAS MEDELLIN” y/o denominado 'PACTO POR MEDELLIN' entre tanto no se desvirtúen dentro de esta actuación administrativa los cuestionamientos que sobre la misma recaen”, señala el auto.

El magistrado ponente que firma el auto es César Augusto Abreo Méndez, en este además se señala que se convoca a una audiencia pública el próximo 26 de enero “con el fin de obtener testimonio sobre los hechos puestos en conocimiento, al alcalde de Medellín Daniel Quintero y a Jorge Alejandro Posada Jaramillo, miembro del Comité Promotor de la iniciativa MÁS MEDELLÍN”.

Justamente, una de las dudas a resolver es si se contrató a la firma del abogado Abelardo de la Espriella. Además en el auto, se señala que el magistrado Jaime Luis Lacouture Peñaloza solicitó investigar la denuncia presentada por el Alcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero Calle a través de la red social Twitter (@QuinteroCalle) por hechos relacionados con la financiación de la revocatoria.

“El día sábado 13 de febrero de 2021 usted informó al Comité Promotor (Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Jaime Gonzalo Torres Ojeda y Julio Enrique González Villa) que la campaña de la revocatoria costaba aproximadamente mil quinientos millones de pesos (1.500.000,00) según cuentas que usted había definido, e informó que estaba adelantando conversaciones con una firma de abogados de Bogotá, concretamente se refirió a la firma de Abelardo De La Espriella", dice el Auto.

Y añade que "en esa reunión se le manifestó en forma expresa que no aprobábamos esos contactos; que no era necesario contratar una firma de abogados. También se le expresó en forma clara que ese presupuesto que usted explicó tenía que ser sometido a discusión y aprobación al interior del Comité Promotor, en forma inesperada aparece el día 22 de febrero en el periódico digital imfonoticias la noticia no solo de la contratación de la firma de abogados pre citada, sino además una serie de decisiones que nunca fueron aprobadas por el comité promotor", dice el auto reseñando la denuncia del alcalde Quintero.

Este es el auto del Consejo Nacional Electoral: