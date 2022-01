Susto en Necoclí: hijo de Diomedes Díaz se descompensó tras un concierto

Durante dos horas, Diomedes Dionisio Díaz cantó en las Fiestas del Coco en Necoclí, Antioquia. Cuando se bajó de la tarima, a las 4 de la mañana, empezó a sudar, el corazón se le aceleró y la saturación bajó, así que fue ingresado de urgencia al Hospital San Sebastián de este municipio.

Tras ser estabilizado por los médicos, el cantante fue dado de alta, pero deberá continuar en monitoreo por la descompensación que sufrió.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el hijo del ‘Cacique de la Junta’ agradeció al personal del hospital por la atención y aseguró que vivió un gran susto junto a su esposa y su equipo de trabajo.

"Quiero agradecer a los médicos y a las enfermas porque se asustaron más que yo. Me dejaron en observación, me tomaron unos análisis, me sacaron sangre y me formularon unos medicamentos. Soy una persona común y corriente, y también me canso. Me di cuenta de algo muy serio: todos somos vulnerables ante el poder de Dios, así que hay que pedirle muchísimo. Ya estoy bien y me dieron de alta. Muchas gracias por preocuparse por mí. Los quiero mucho", señaló.

Diomedes Dionisio Díaz reconoció que el problema de salud pudo estar relacionado con el exceso de trabajo debido a que viajó por tierra durante 13 horas desde Valledupar hasta Necoclí. Casi que inmediatamente, se subió a la tarima para animar a los asistentes al Festival del Coco.

Necoclí fue uno de los trece municipios antioqueños que estuvieron de este puente festivo, pese a la recomendación de la Gobernación para que fueran suspendidos por el cuarto pico de la pandemia del coronavirus.