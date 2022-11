Tarifa de energía subirá $100 en diciembre si no entra en operación Hidroituango

Durante un debate de control político que se adelantó en la Comisión Quinta del Senado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló que el cronograma presupuestado para la entrada en funcionamiento de Hidroituango podría verse afectado.

Según Quintero, las evacuaciones de las poblaciones que ordenó la Oficina de Gestión del Riesgo, las cuales no se han cumplido, podrían conllevar a que la represa no entre en funcionamiento el próximo 30 de noviembre, como está previsto.

“EPM está listo para entrar con Hidroituango ya en operación, bajar la presión sobre el vertedero, nos falta la evacuación y la misma podría no ocurrir antes del 30 de noviembre y si no ocurre, pues obviamente no vamos a poder cumplir con esa fecha

“Sería muy injusto que se sancione a EPM que también ha sido víctima durante todo este proceso, por no entrar antes del 30 de noviembre, cuando es una resolución del Gobierno Nacional la que impide entrar antes del 30”, añadió.

Además, el alcalde Quintero afirmó que las demoras en la entrada en funcionamiento de Hidroituango, generarían un incremento en las tarifas de energía. “Así lo ha informado EPM, más o menos 100 pesos subiría la tarifa de energía si el 01 de diciembre no entra en funcionamiento”, sostuvo.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que es necesario que muy pronto Hidroituango entre en operación para disminuir los riesgos que existen sobre las poblaciones.

“Todos debemos remar en la misma dirección, que Hidroituango entre en operación porque con ello se disminuyen los riesgos y además con ello se garantiza la seguridad energética del país y se avanza en la disminución de los costos de energía y se empiezan a generar más recursos”, indicó.

El alcalde de Medellín dijo adicionalmente que si Hidroituango entra en funcionamiento pronto, eso le representaría al país una disminución del 5% en la tarifa de energía en todo el país.