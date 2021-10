Taxista fue el partero de mujer que no pudo llegar al hospital en Medellín

El hecho se presentó en la ciudad de Medellín, cuando Luis Fernando López, un hombre que ha manejado servicio público por más de 15 años, estaba realizando su jornada laboral, como es costumbre.

La plataforma que utiliza, con su empresa, le indicó un punto de partida desde el barrio Buenos Aires en la capital de Antioquia y al llegar al notó dos mujeres lo estaban esperando, una de ellas en estado de gestación, con una expresión de urgencia para llegar a un centro de salud.

“La señora se quejaba de que no iba hacer capaz, entonces yo le decía, usted es capaz, usted es capaz, respire profundo en cada contracción, respire profundo y suelte el aire despacio”, relató el conductor de taxi.

En el trayecto, escuchó las quejas y gritos de la pasajera la cual estaba experimentando contracciones, ya que estaba próxima a dar a luz. Sin pensarlo, el conductor detuvo el vehículo y decidió prestar su ayuda en el parto, teniendo en cuenta que había sido enfermero en el Ejército Nacional.

“En Prado Centro ya me dijo que no aguantaba, me había dicho dos veces y en la tercera me dijo que ya la niña iba para fuera, entonces yo le mandé la mano y sentí la cabecita y ya pare el carro”, aseguró Luis Fernando.

Una vez la mujer tuvo a su bebé, el taxista las llevó hasta un centro médico para que fueran atendidas finalmente de una manera óptima.