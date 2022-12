Esta semana se viralizó la denuncia de un taxista en Medellín que ha indignado a miles de usuarios de redes sociales dado que nadie entiende la actitud de la mujer protagonista.

De acuerdo con la denuncia que quedó registrada en video, la mujer pretendía escaparse sin pagar la carrera que le hizo el conductor. Según relata el taxista, la llevó hasta el centro comercial Fabricato de la capital antioqueña.

Allí la joven se bajó y dijo que ya regresaba a pagar la carrera. Sin embargo, el taxista dice que se quedó esperando tanto tiempo que decidió ir a buscarla dentro del centro comercial.

Para sorpresa del taxista, la joven mujer estaba muy tranquila sentada en el Crepes & Waffles del centro comercial. Al encontrarla la molestia del conductor fue evidente

"Se robó la carrera, esa es la ladrona. Que belleza. Uno tiene que ser honrado, le hice servicio honestamente", le gritaba el taxista a la mujer que permanecía sentada.

La mujer respondió diciendo que "no le voy a pagar porque no me da la gana", asegurando que el cobro de $45.000 era excesivo. El taxista refutó diciendo que todo estaba marcado en el taxímetro: "Me dejó esperando todo el tiempo, por qué no bajó", le continuó recriminando.

A continuación el video de la situación: