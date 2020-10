Taxista le tiró el carro a un ciclista y por poco causa accidente en Medellín

El secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Cadena, reprochó este caso de intolerancia vial y dijo que se comunicó con las directivas de la empresa de taxis para tomar los correctivos a los que haya lugar.

"Yo, personalmente, me he comunicado con el gerente de la empresa de taxis y le he expresado nuestra sorpresa con esta situación tan incómoda. Desde la empresa se han comprometido a tomar las acciones correspondientes y no vamos a dejar pasar esta situación. Tendremos que encontrar un castigo ejemplar", señaló.