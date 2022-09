Temporada de lluvias en Antioquia deja 450 puentes y 80 municipios afectados

La temporada de lluvias en Antioquia ha afectado 450 puentes en todo el departamento, entre los que han quedado destruidos o averiados. A su vez, 80 municipios antioqueños presentan dificultades a causa de eventos asociados a esta temporada invernal; en 50 de ellos ya se ha declarado la calamidad pública y en los demás hay afectaciones.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, indicó que el total de daños supera el billón de pesos, si se cuentan las viviendas, vías, infraestructuras educativas y otros frentes golpeados por eventos asociados a las lluvias.



"Yo no quiero arriesgar una cifra, pero claramente le puedo decir a los antioqueños que las afectaciones que en viviendas, en vías, en infraestructuras educativas y en otros frentes hemos tenido, con absoluta seguridad, superan el billón de pesos y que con una inversión de ese tenor, apenas estaríamos volviendo casi al mismo sitio en el que estábamos antes de las afectaciones de esta temporada de casi dos años de lluvias continuas", detalló Gaviria.



Según el Ideam, es posible que la temporada de lluvias se extienda por el último trimestre del año, por lo que la cantidad de emergencias podría aumentar.



"El suelo está saturado, de alguna manera un diputado me decía hoy, parece que las montañas se derritieran. Tenemos inundaciones, movimiento en masa, entonces es una situación que desborda la capacidad de los municipios y del departamento y requiere, sin ningún lugar a dudas, el apoyo presupuestal del Gobierno Nacional", aseveró el gobernador.



El gobernador indicó que la situación desborda la capacidad de los municipios y del departamento, por lo que se requiere el apoyo presupuestal del Gobierno Nacional. Recordemos que en Antioquia ya se declaró la calamidad pública, precisamente para atender estas emergencias y sus efectos, pero se ha reiterado que es necesario que de decrete a nivel nacional.