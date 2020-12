Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, aseguró que el crimen de Sofía Cadavid, la bebé de 18 meses que habría sido asesinada por su padre Diego Cadavid en Rionegro, es un motivo más para seguir impulsando en el departamento la cultura del respeto y la protección por la vida, de la no violencia.

El mandatario le pidió a los antioqueños “abrazar la cultura de la vida” como forma de homenajear a la menor, cuya muerte ha generado dolor y rechazo tanto en ese municipio del Oriente antioqueño como en el resto del departamento.

Lea también: Papá de Sofía ya había amenazado a la bebé y a su mamá: familiares tras el crimen

Destacó, además, que el esclarecimiento y las investigaciones sobre el feminicidio han avanzado contundentemente.

"La investigación avanza contundentemente. Esta situación nos debe llevar es a seguir impulsando en el departamento la cultura del respeto por la vida, de la protección de la vida, de la no violencia, no dirimir los conflictos de forma violenta. En homenaje a la pequeña Sofía el llamado a los antioqueños es a que abracemos la cultura de la vida, de la no violencia para la convivencia entre todos", añadió.

Según las autoridades, Diego Cadavid aprovechó uno de los días que tenía permiso para ver a su hija para llevársela y no regresarla a la casa de su mamá.

Le puede interesar: Hospital de Medellín busca recuperar a sus pacientes menores con musicoterapia

Aseguró la Fiscalía que el presunto homicida reconoció en interrogatorio el crimen de la menor, y que además la madre había denunciado días atrás al hoy procesado por el delito de violencia intrafamiliar.

"Este hecho ocurrido en el municipio de Rionegro repugna a la sociedad. Me duele como fiscal general que estos hechos ocurran, nos duele como funcionarios públicos que estos hechos conciten la atención del país, pero nosotros no vamos a bajar la guardia, manifestó por su parte el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.