En un triste relato, el tío del niño de cuatro años de edad que murió tras caerle una roca gigante, narró los momentos previos a la tragedia durante un fuerte aguacero que cayó este fin de semana en Donmatías (Antioquia).



"Estaba cayendo una fuerte lluvia, siempre sonaba muy duro el techo. Cuando yo bajé del segundo piso, ya no estaba mi tío, había salido en la moto con el niño y yo salí detrás, cuando llegué al hospital, exactamente la enfermera estaba diciendo que no que ya no había nada qué hacer, que el niño estaba muerto", narró Roger Andrés López Jaramillo.



Los hechos ocurrieron este sábado en la vereda Riogrande de ese municipio del Norte de Antioquia. El padre del menor también resultó herido y fue trasladado con varias heridas a un centro asistencial. Ante esto, López Jaramillo advirtió que la tragedia pudo ser mayor.



"Esto es una advertencia, eso fue una cuña que se salió de allá, esto tiende a ser una avalancha, por eso nos toco desalojar la casa y a los vecinos decirles que también se salgan de allá porque esto tiende a ser algo más grande", manifestó a RCN Mundo.