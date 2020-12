Aníbal Gaviria gobernador de Antioquia, manifestó que ante el aumento de casos de covid-19 y la alta ocupación de camas UCI, en los 125 municipios del departamento habrá toque de queda desde este martes 22 de diciembre hasta el 3 de enero de 2021. La restricción será entre la medianoche y las 6:00 de la mañana del día siguiente.

No obstante dijo el mandatario que en las subregiones del Valle de Aburrá, oriente, suroeste y occidente, las medidas serán más estrictas. El toque de queda será extendido desde las 8:00 de la noche del 24 de diciembre hasta las 6:00 de la mañana del 26 de diciembre, y en ese mismo horario del 31 de diciembre, hasta el 2 de enero.

Aclaró el gobernador que en esas mismas localidades habrá restricción en la circulación de personas entre la medianoche y las 6:00 de la mañana, como en el resto de los municipios, hasta que finalice el año.

Recordó, además, que el pico y cédula para el acceso a establecimientos comerciales es con el fin de evitar aglomeraciones.

En Medellín

Desde este 22 de diciembre hasta que finalice el año, en Medellín regirá un pico y cédula, que estará dividido entre números de identificación terminados en par o impar, con circulación de cada dígito en los días que correspondan. Esto quiere decir que en los días pares podrán salir a abastecerse o hacer actividades autorizadas aquellas personas con cédulas terminadas en par.

"La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento", dijo al respecto el alcalde Daniel Quintero.

Sobre los alumbrados, el mandatario dijo que estos se apagarán hasta la primera semana de enero.