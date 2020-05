Toque de queda en Medellín en Día de la Madre

Los diez alcaldes del Valle de Aburrá, incluido Medellín, acordaron aplicar toque de queda y ley seca este fin de semana, a propósito del Día de la Madre.

La medida busca evitar que las personas aprovechen esta fecha para hacer fiestas o visitas, lo que sería una violación al aislamiento obligatorio. Además, esta celebración es una de las más violentas del año por el consumo de licor y las disputas entre familiares.

La ley seca iniciará este sábado 9 de mayo a las 5:00 p.m. e irá hasta el lunes 11 de mayo a las 5:00 a.m. El toque de queda será en dos momentos: entre el sábado a las 7:00 p.m. y el domingo a las 5:00 a.m., y se reanudará el mismo domingo a las 7:00 p.m. hasta el lunes a las 3:00 a.m.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, explicó que los adultos mayores son los más vulnerables en la pandemia y por eso esta fecha es un riesgo para esta población.

"El Día de la Madre es de alto riesgo. El virus ataca a los mayores y, por lo tanto, en un escenario de visitas la situación podría agravarse. Por eso, todos los alcaldes hemos tomado la decisión unánime de prohibir las visitas familiares, decretar la ley seca y el toque de queda", señaló.