Trabajadoras sexuales desplazadas del Parque Lleras en Medellín pedirán ser carnetizadas

Frente al cercamiento del Parque Lleras, el pasado 2 de mayo, por parte de la Administración local, las trabajadoras sexuales que ejercen el oficio en este espacio harán varias solicitudes a la Alcaldía.

Entre ellas se destaca la carnetización de sanidad, un registro oficial que les permitiría conocer su condición de salud con una frecuencia y seguir trabajando como trabajadoras sexuales sin afectar su salud y la de los clientes.

Este carné les permitiría acceder a exámenes y controles médicos para descartar enfermedades de transmisión sexual, debido a que, en la ciudad, actualmente no existe ningún control de sanidad ni control de la población que ejerce este oficio.

"Que digan vamos a darles un carné de trabajo a las 520, carné que tienen que pasar por sanidad, cada tres meses tienen que hacerse control de VIH y un frotex vaginal, eso sería un control como lo tienen muchos países, como Ecuador" puntualizó Lizcano.

Así mismo, pedirán a la Alcaldía la disponibilidad de cursos donde puedan aprender otros oficios; para Valentina Lizcano, directora de la Fundación Un Segundo Camino, (organización sin ánimos de lucro cuyo objetivo es educar un oficio en las trabajadoras sexuales de la ciudad de Medellín) formar a las prostitutas es más viable que sacarlas del Parque lleras.

Otra preocupación que manifestó Lizcano refiere al desplazamiento al que se han visto obligadas las mujeres, quienes han debido moverse al Parque del Poblado y a Provenza para ofrecer sus servicios, además de sostener que el cerramiento no es una solución, "en este momento, estamos lastimosamente empezando a afectar Provenza, la prostitución no va acabar porque el alcalde cierre las calles".

Por otro lado, el plantón que estaba programado para este miércoles 10 de mayo en contra de las decisiones de la Alcaldía de Medellín quedó aplazado, debido a que la Administración citó a las trabajadoras sexuales para el próximo viernes 12 de mayo a una mesa interinstitucional e intersectorial de prostitución.

Sobre alguna caracterización o censo, RCN Radio consultó con la Alcaldía de Medellín e indicaron que se realiza una ficha de las personas en ejercicio de prostitución que voluntariamente acceden a la oferta de la Secretaría de Inclusión.

"No se realiza la caracterización porque es un público sensible, que la mayoría de las veces no se autodenomina como persona en ese ejercicio. Es un acto totalmente voluntario"; sin embargo, indicaron que más de 880 personas en ejercicio de prostitución fueron beneficiadas en temas de orientación, asesoría y remisión a ofertas público privadas, desde el área jurídica ofrecen un acompañamiento integral para orientar y acompañar casos específicos que lo requieren y más de 200 trabajadoras sexuales han sido graduadas.

Es decir, han podido terminar todo el proceso interno con la Alcaldía.