Trabajadores de la salud entrarán en paro por falta de pagos en Metrosalud

Las agremiaciones de trabajadores de la salud Fedsalud, Anestesiar y Tahus informaron que a partir de las 7 de la mañana de este 29 de noviembre dejarán de prestar sus servicios a la ESE Metrosalud por el incumplimiento a los contratos sindicales suscritos.

Según estas agremiaciones, Metrosalud no ha pagado cartera a los profesionales integrantes de Fedsalud por más de 984 millones, a los de Anestesiar por más de 505 millones y a los de Tahus por más de 68 millones de pesos. Así que aseveran que hasta que no les paguen, no trabajarán y se mantendrán en paro.

Esteban Bustamante, director de Fedsalud, explicó que la última vez que estos especialistas, anestesiólogos y pediatras recibieron el pago por sus servicios en Metrosalud fue en junio de este año, e indicaron que han estado insistiéndole a esta Empresa Social del Estado y a la Alcaldía de Medellín para que se salden estas carteras. Sin embargo, señaló que aún no se les ha brindado una solución.

Por lo anterior, Bustamante dijo que parece que ‘‘ni a las directivas de Metrosalud, ni a la Alcaldía de Medellín, les importara la atención de la población más vulnerable de la ciudad, porque dejar a Metrosalud sin anestesiólogos y sin pediatras es una situación absolutamente grave’’.

Cabe mencionar que el panorama para el sistema de salud en el país y la ciudad no es el mejor, pues recientemente trabajadores de Savia Salud y Sanitas salieron a marchar por las auditorías que se han solicitado desde MinSalud y la SuperSalud para revisar los estados financieros de estas y ante la posibilidad de ser liquidadas.