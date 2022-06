Trabajadores del GEA rechazan afirmaciones de Daniel Quintero contra el conglomerado

Colaboradores de compañías como el Grupo Argos, el Grupo Nutresa y el Grupo Sura, se pronunciaron frente a las afirmaciones que en las últimas horas el alcalde de Medellín Daniel Quintero ha hecho sobre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), la cuales calificaron como “falsas y calumniosas”.

Este nuevo enfrentamiento entre Daniel Quintero y el conglomerado empresarial paisa se produce en un ambiente particular, pues luego de la victoria electoral de Gustavo Petro, el pasado 19 de junio y del final de la suspensión en su cargo, el alcalde llamó a la reconciliación y a un trabajo con los gremios económicos de la capital antioqueña para buscar soluciones a los problemas comunes.

En uno de los apartes de la entrevista que el mandatario concedió a Semana aseguró que el GEA se convirtió en un partido político y “empezó a nombrar gente y a poner alcaldes que se convertían en community manager de la Alcaldía”, hasta que llegó su administración.

Le puede interesar: Personería de Medellín investiga a dos funcionarios por la compra de 'Robocob'

También llegó a manifestar acerca del conglomerado que "hay que quitar las sanguijuelas y eso hace que la empresa crezca, lo mismo que un país", admitiendo también Quintero que debía controlar sus palabras.

Frente a este tipo de declaraciones los colaboradores del GEA aseguraron que entienden a partir de ellas que existe el ánimo de “criminalizar el comportamiento ejemplar” de estas compañías antioqueñas y le exigieron al alcalde que presente las pruebas de dichos comportamientos con las respectivas denuncias penales o que de lo contrario se retracte públicamente.

Lea también: Tristeza: Hallan cadáver de bebé en el río Medellín en Antioquia

"Le exigimos a Quintero Calle cumplir con su deber constitucional de presentar las pruebas que demuestren este supuesto comportamiento reprochable con las respectivas denuncias penales, de lo contrario, es su obligación retractarse públicamente en los medios de comunicación y resarcir el daño que ha querido generar. Le pedimos la seriedad y dignidad que exige un cargo como el suyo, no más mentiras, no más odio, no más a su irresponsabilidad", señala la carta.

“Respete, estas son organizaciones que generan valor económico y prosperidad social”, expresaron al final del comunicado los trabajadores.