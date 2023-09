Tras 18 años, entregan restos de víctima de desaparición forzada en Santa Ana, Antioquia

Desde hace 18 años Pureza Idárraga no sabía nada sobre el paradero de su hijo, Jairo César García Idárraga, pero ahora se siente como la mujer más "feliz del mundo" luego de haber recibido el cuerpo del joven, quien fue víctima de desaparición forzada a manos del Ejército Nacional.

Le puede interesar: Inicia caracterización de cementerios de El Bagre y Zaragoza para búsqueda de desaparecidos

“Me siento como feliz, demasiado contenta, con Dios me siento como que no em cambio por nadie estoy feliz por recibir mi hijo luego de 18 años de desparecido, está en el cementerio para estar saludándolo, visitándolo”, manifestó con sentimentalismo la mujer, quien fue contactada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UPDB).

Según información entregada, Jairo sufrió desaparición forzada el 22 de junio de 2005 por el Ejército Nacional en la vereda La Estrella en el municipio de Granada, y al día siguiente fue inhumado en San Rafael.

Pureza no es la única que viste de rojo, pues Carlos Adán García, esposo de esta mujer y padre Jairo, cuenta entre risas por qué eligieron este peculiar color para recibir el cuerpo de su hijo:

“A la señora le provoca más bien de rojo, que para no mostrar mucha tristeza... (risas) ¿Qué usted qué? Me siento muy contento, porque ellos me preguntan ¿Cómo me siento?, y me siento muy contento porque me resultaron los restos de mi querido hijo, ya tengo la tranquilidad de que lo voy a enterrar cerquita”, dijo el hombre lleno de emoción.

Lea aquí una historia similar: Luego de 17 años, familia encontró el cuerpo de su ser querido desaparecido en Antioquia

La emoción sentida y manifestada por los padres de Jairo es acompañada también por habitantes del corregimiento de Santa Ana que se contagiaron de la alegría de este par vistiéndose de rojo y recordando para algunos esa época de bipartidismo donde vestir de rojo significaba “ser liberal”.

Cabe recordar que en el corregimiento de Santa Ana se vivió de una forma cruel el conflicto armado, incluso se llegó a decir que allí sólo quedaron después de la racha de hechos violentos contra la población civil tres habitantes.

De acuerdo a la base de datos del registro Único de Víctimas 37.467 personas fueron víctimas en el municipio de Granada.