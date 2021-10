Tres soldados fueron asesinados en Turbo, Antioquia luego de la captura de 'Otoniel'

En un ataque de presuntos miembros del Clan del Golfo, tres soldados fueron asesinados en Turbo, Urabá antioqueño, confirmaron fuentes de la Séptima División del Ejército. El atentado ocurrió en un municipio que limita con Necoclí, donde este fin de semana fue capturado el máximo cabecilla de la organización, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’.

Según las primeras informaciones, el atentado fue contra un camión que transportaba a los soldados en el corregimiento Alto de Mulatos, a media hora del casco urbano de Turbo. Hay varios heridos. Hombres del Ejército Nacional están en el lugar recopilando la información y entregar un reporte oficial sobre lo ocurrido.

A raíz de la captura de alias ‘Otoniel’, el hombre más buscado de Colombia, algunas víctimas y líderes sociales del Urabá antioqueño habían expresado el temor de posibles retaliaciones del Clan del Golfo.

Carlos Páez, víctima de despojo de tierras y desplazamiento forzado por parte de alias 'Otoniel', dijo que su detención no representa la tranquilidad en la zona.

"Las cosas no van a tener mucha modificación, en el sentido que el problema central no es la captura de 'Otoniel', yo creo que el problema central es que no hay voluntad política del Gobierno Nacional. Varias veces nos ha tocado salir de la zona, por amenazas en contra de los campesinos reclamantes de tierra", señaló.

Alias 'Otoniel' fue trasladado a Bogotá, donde es custodiado las 24 horas. Tienen seis sentencias condenatorias vigentes, entre ellas, una de 40 años de prisión por la masacre en Mapiripán (Meta) en 1997 y 122 órdenes de captura por delitos como homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, secuestro extorsivo y narcotráfico.