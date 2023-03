Turistas corrieron desnudos por calles de Guatapé: antioqueños están indignados

En redes sociales ha generado polémica un vídeo donde se evidencia a varios turistas corriendo desnudos por las calles de Guatapé.

Se ve a dos personas tomadas de la mano que se pasean completamente desnudas por una de las calles del municipio. Se conoció que los protagonistas son extranjeros.

Por su parte; la Alcaldía de Guatapé rechazó estas exhibiciones que ya ocurrieron en oportunidades pasadas, pues en septiembre del año 2022, por ejemplo, hubo una queja por el desnudismo de varias mujeres que departían en un planchón.

Sobre este caso reciente, la comunidad indicó que rechazan cualquier acto que afecte la tranquilidad y la imagen de este municipio ubicado al oriente antioqueño.

Fue tal el revuelo que generaron estos actos de los turistas, que sintieron la presión y ofrecieron disculpas públicas a la comunidad, a través de las redes sociales.

Es importante mencionar, que la aparición de estos desnudos se da una semana después de que la Corte Constitucional decidiera que salir desnudo a la calle no debe constituir un delito. Ya no podrá ser penalizado ni sancionado por la Policía, sin importar que cause molestia entre la comunidad.