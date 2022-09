Un menor falleció en medio de los bloqueos en el Bajo Cauca antioqueño

Más de 72 horas completan los bloqueos en el Bajo Cauca antioqueño los cuales en las últimas horas dejan la muerte de un menor de edad de 17 años quien sufrió un accidente en le sector Rio Rayo de Tarazá, al chocarse contra uno de los árboles que bloquea el paso en todo el corredor del eje vial desde Cáceres hasta Caucasia.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, el joven Julián Jaramillo no logró ser atendido por el personal médico, puesto que le fue impedido el paso a una ambulancia que iba auxiliarlo. Aunque estaba siendo traslado en un vehículo particular hasta un centro asistencial, falleció en el trayecto por la gravedad de las heridas.

Lea también: Accidente en la autopista Medellín - Bogotá dejó un muerto y 18 herido

"Lastimosamente se atravesaron varios árboles sobre la vía, son 53 kilómetros de afectación, 10 puntos de bloqueo que imposibilitan la salida y la entrada de vehículos particularmente de las ambulancias ante una lesión personal sufrida en un accidente con este menor de edad que no fue posible la atención médica oportuna", explicó el director general de la Policía Henry Sanabria.

La Gobernación de Antioquia pidió al Ministerio de Defensa intervenir el bloqueo “le hemos pedido al Ministro de la Defensa la intervención lo más pronto posible con la fuerza pública, creemos que está agotada la vida la vía del diálogo, que hemos surtido todos esos procesos administrativos previos, pero estamos gravemente preocupados porque se puede seguir escalando esta problemática".

Ante esta solicitud el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió que por lo pronto el Gobierno Nacional no intervendrá, hasta no ser agotadas todas las vías de diálogo, "la política del Gobierno es primero el diálogo, y solo en el evento que no haya ninguna posibilidad de terminar estos bloqueos o acciones de fuerza por la vía del diálogo pues habrá que proceder".

Le puede interesar: Bienestar Familiar le pone la lupa a la muerte una bebé en Antioquia

En medio de los bloqueos que se mantienen en los municipio de Cáceres, Tarazá y Caucasia cerca de 20 camiones que han sido saqueados y vandalizados y alrededor de cuatro conductores han sido lesionados. Mientras que, la comunidad reporta desabastecimiento de alimentos.