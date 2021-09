En un establecimiento público del barrio Manila de El Poblado, en el sur de Medellín, se registró un nuevo atraco masivo. Esta vez, un hombre armado ingresó al lugar, intimidó a las personas y les robó sus pertenencias: celulares, joyas y dinero en efectivo.

Los hechos, que ocurrieron a 50 metros de la estación de Policía del sector y quedaron registrados en los videos de las cámaras de seguridad del sitio, que ya circulan en redes sociales. En las imágenes se observa cuando el delincuente obliga a los ocupantes de las mesas a que les entreguen sus pertenencias.

Una de las víctimas, quien departía con su familia, se llevó un gran susto y contó que se resguardó con su hermana debajo de la mesa, pues pensó que se trataba de un tiroteo.

"Pensé que venían a matar a alguien, porque el hombre estaba muy cerca a las personas de la primera mesa que roba. Yo no me imagine que fuera un atraco, entonces lo que hice fue meter a mi hermana debajo de la mesa, la cogí de la cabeza y me metí yo también, pensando que iba a comenzar un tiroteo. Pero después escucho que viene a nuestra mesa y empieza a pedir plata y celulares", relató una de las víctimas.

Según las versiones de los testigos y de las autoridades, a las afueras del establecimiento un motociclista esperaba al otro atracador para huir del lugar.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Javier Martín Gámez, dijo que pese a que tenían suficiente apoyo de las autoridades en el sector, la información del robo la conocieron una hora después por lo que fue imposible capturar a los responsables.

"En este momento tenemos ya a la Policía Judicial y a las unidades de inteligencia tomando las denuncias y hablando con algunos afectados. Ya tenemos video y tenemos algunos indicios para lograr la captura de los responsables", dijo el oficial.

En lo que va corrido de este año y según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, se han registrado 1.857 hurtos a personas en El Poblado.