‘Vaca’ para vías 4G: Denuncian en la Fiscalía al gobernador de Antioquia

Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia penal en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para que se investigue el origen de los dineros que se han aportado a la denominada ‘vaca’ para financiar la construcción de las vías 4G en el departamento.

Según el senador Álex Flórez, en medio de este proceso no hay manera de determinar la procedencia de los recursos que están siendo donados, por lo cual se podría estar ante la presencia de un presunto caso de lavado de activos.

“Yo creo que se puede prestar para eso, los hechos lo demuestran y es que ya ingresó plata del Clan del Golfo a la vaca, y quien nos garantiza que la recaudación de los recursos que ingresan no viene de la criminalidad, es que no hay un protocolo establecido, lo único que piden es el nombre y el valor del monto que van a consignar, que no nos crean bobos”, indicó.

“No hay manera de rastrear consignaciones que se hacen en efectivo desde cualquier punto del país en consignaciones pequeñas como las que hizo el Clan del Golfo y que pueden prestarse para un caso bastante alarmante, tal vez el más grande de la historia en el departamento y en el país, de lavado de activos”, añadió.

Dijo que dicha propuesta ya se enlodó por cuenta de la consignación de dineros de un grupo ilegal, razón por la cual el proyecto debe detenerse.

“Yo llamo a la sensatez del gobernador que acudiendo a la buena voluntad de los antioqueños hace esa vaca, pero lo hace de manera irresponsable, ya se ensució ese proyecto con plata del narcotráfico y no está bien que las arcas del departamento de Antioquia terminen ensuciadas por parte de un grupo que ha matado policías, que secuestra, extorsiona y 'narcotrafica'”, indicó.

El congresista insiste en que si dicha vaca no se detiene, podríamos estar ante el episodio más grande de lavado de activos que se pueda presentar en Colombia en los últimos años.