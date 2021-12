Vamos a tener un pico por la variante ómicron: alcalde de Medellín

Las autoridades de salud de Medellín están en alerta ante la posible llegada de Ómicron, tras confirmarse los primeros casos en la costa Caribe del país.

Por ahora, se descartan restricciones a la movilidad, como ha ocurrido en algunos países de Europa, afectados por la nueva variante, que es mucho más contagiosa. La ciudad tiene un promedio de entre 300 y 400 positivos por día, cuando se superaron los 2.100 en abril.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró que la ciudad tendrá un nuevo pico de la pandemia por cuenta de Ómicron y el cual será más letal con las personas que están sin vacunarse. Por eso, insistió en la necesidad de completar y reforzar los esquemas.

Más información: Confirman llegada de crucero a Cartagena con siete casos de covid-19

"En este momento hay un pico de contagios en Nueva York y en Sudáfrica, y vamos a tener un pico en Medellín porque la variante Ómicron tiene la capacidad realmente grande de contagiar a las personas vacunadas, no vacunadas y las que ya superaron la enfermedad. También tiene una debilidad: si la persona está inmunizada se puede contagiar, pero no de gravedad y no lo envía a cuidados intensivos ni a hospitalización", señaló.

El mandatario dijo que se mantiene una atenta vigilancia a la evolución de la variante en el mundo y reiteró que la economía no soporta más cierres, así que la clave será la vacunación de toda la población.

En Antioquia circulan otras variantes que también tienen una alta transmisibilidad como la del Reino Unido, la de Brasil y la Delta.

Lea además: Vacunación anticovid no es obligatoria para retorno a clases presenciales en Bogotá

El departamento tiene 3'943.000 habitantes con el esquema completo de vacunación, de los cuales, un 1'700.000 están en Medellín.