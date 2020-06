Van 113 trabajadores de Hidroituango recuperados de coronavirus

De los 396 casos positivos de coronavirus en el proyecto Hidroituango, 113 trabajadores ya se recuperaron de la enfermedad, confirm贸 Empresas P煤blicas de Medell铆n (EPM).

Esto significa que, despu茅s de cumplir la cuarentena y el tratamiento m茅dico, la segunda prueba dio negativa. Todav铆a hay 283 contratistas que tienen activa la enfermedad.

La empresa afirm贸 que solo un trabajador est谩 hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y, los dem谩s, se recuperan en sus casas.聽 La epidemi贸loga de la Gobernaci贸n de Antioquia, Marta Londo帽o, asegur贸 que ya son 2.369 los contagiados en el departamento.

"Tenemos 97 nuevas personas contagiadas para un total de 2.369. Recuperados 1.050 (...). Hospitalizados para Antioquia, 40, de los cuales聽22 (est谩n) en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 18 en habitaci贸n. Los fallecidos son once lamentablemente. Cu铆dese, seguimos aumentando las personas infectadas, use el tapabocas, no asista a reuniones sociales y solo salga de su casa para lo estrictamente necesario", se帽al贸 la funcionaria.

馃帳#RCNRadioEnCasaContigo I Con 97 casos nuevos, Antioquia alcanz贸 los 2 mil 369 contagiados de coronavirus, confirm贸 la Secretar铆a de Salud. 馃憞Escuche el reporte de la epidemi贸loga Marta Londo帽o. pic.twitter.com/8twhRbB2DV 鈥 RCN Radio Medell铆n (@RCN990Medellin) June 19, 2020

Seg煤n EPM, se espera que en los pr贸ximos 50 d铆as聽800 trabajadores de Hidroituango puedan ir a descansar a sus聽 municipios de origen, tras realizarles la prueba de coronavirus. Medell铆n, Ituango y Carepa son los tres conglomerados del departamento con m谩s casos activos, seg煤n la Secretar铆a de Salud.

El departamento tiene聽 1.299 casos activos de la enfermedad. Actualmente, en聽聽los laboratorios de Antioquia se est谩 procesando el 12 por ciento del total de las pruebas de Colombia y, hasta la fecha, se han analizado 61 mil muestras.