Víctimas del Clan del Golfo en el Urabá aseguran que siguen en riesgo, pese a captura de 'Otoniel'

En los años 2018 y 2020, Carlos Páez, víctima de despojo de tierras y desplazamiento forzado por parte de alias 'Otoniel', máximo cabecilla del Clan del Golfo, debió abandonar su finca en la vereda Guacamaya de Turbo, Urabá antioqueño, tras las amenazas del grupo armado, según su relato.

El padre de familia recordó que abandonó sus predios, con cultivos agrícolas, junto con su familia, por miedo a ser asesinado y por las amenazas de 'Otoniel' y su grupo criminal.

Contó que de acuerdo con las intimidaciones en los años del despojo, los ilegales del Clan del Golfo con presencia en la región, requerían los terrenos para cometer sus ilícitos.

"Las cosas no van a tener mucha modificación, en el sentido que el problema central no es la captura de Otoniel, yo creo que el problema central es que no hay voluntad política del Gobierno Nacional. Varias veces nos ha tocado salir de la zona, por amenazas en contra de los campesinos reclamantes de tierra".

Tras un fallo de la Corte Constitucional a favor de campesinos reclamantes de tierras, Carlos Páez recuperó sus predios, mismos que actualmente habita en Turbo. Aseguró que la captura de 'Otoniel' no representa seguridad o tranquilidad, ni mucho menos el fin del grupo armado.

"Garantizarle los derechos a las víctimas y a los reclamantes de tierra para que recuperen sus predios y vuelvan a ellos, donde no tengan esa amenaza o esa zozobra de que los van a volver a sacar de sus propiedades por el accionar violentos o represalias del Clan del Golfo".

De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, el Urabá antioqueño es una de las regiones más afectadas de Antioquia por el despojo de tierras. Su director, Gerardo Vega, dijo que ojalá la captura del máximo cabecilla del Clan del Golfo sirva para devolver la seguridad en el Urabá, protegiendo a las comunidades afectadas por la violencia.