Luego de que el pasado sábado 24 de junio el alcalde de Tarso (Antioquia), Fredy Alberto Hurtado, su pareja sentimental y su secretario de Agricultura, Ignacio Giraldo, protagonizaran una discusión que terminó a los empujones y golpes ante varios ciudadanos después de la final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Millonarios, el mandatario local dio su versión de lo sucedido.

En un testimonio de los hechos, se aseguraba que Hurtado había sido golpeado por su pareja ante la mirada de su secretario y amigo personal del alcalde.

Se hablaba de que el funcionario, en aparente estado de embriaguez, había ingresado a un bar junto a Giraldo con el fin de recoger a su pareja que se encontraba en este lugar y que esto habría ocasionado una fuerte discusión entre la mujer y el secretario.

Discusión que se habría salido de control hasta que se convirtió en empujones y luego terminó en golpes entre Giraldo, el mandatario y la mujer. Posteriormente, la pareja del alcalde terminó golpeando al secretario de Agricultura, quien también le respondió de la misma manera ante la mirada de su jefe.

En una entrevista al medio de comunicación Blu Radio, Fredy Hurtado aseguró que la información difundida había sido tergiversada a través del video que se volvió viral en redes sociales.

Al respecto, el mandatario local aclaró que no se trató de una agresión de su pareja contra él.

"Estábamos departiendo en un local comercial de Tarso y a altas horas de la noche mi pareja decidió pedirme que nos fuéramos para la casa porque estaba tarde y ya estábamos muy alicorados".

Asimismo explicó que la decisión de irse no fue del agrado de su secretario de Agricultura, Ignacio Giraldo, quien se vio inmerso en una discusión con la mujer y la situación se subió de tono y terminaron a los empujones.

“Yo estaba en una actitud muy pasiva, mire que no me veo peleando con nadie ni mucho menos. Solo que al momento de irnos, estas dos personas sí tratan de forcejear, pero era con el firme propósito de irnos para la casa”.

Hurtado aseguró que al día siguiente todo se aclaró entre los involucrados, pidió excusas y resaltó que rechaza cualquier manifestación de violencia contra un ser humano, sea hombre o mujer.

“Soy muy respetuoso con las mujeres y no me perdonaría. Es que ni con otro hombre, yo no he peleado con nadie, menos ella, con quien estamos super bien”.

VEA AQUÍ EL VIDEO