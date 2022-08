Video: Hombre se salvó de la muerte tras ser 'estampillado' por un camión en una pared

Una de las grandes frases que hay en la vida es la de “cuando no te toca ni, aunque te pongas”, y fue justamente lo que sucedió en los últimos días a un hombre en Guatapé (Antioquia), donde personas han señalado que lo que pasó fue un verdadero milagro.

En un video que registraron las cámaras de seguridad de un local comercial, pudieron notar el momento en que un hombre de mayor edad se encuentra sentado a las afueras de una tienda en este municipio que es reconocido por su alto atractivo turístico.

Sin embargo, hubo algo que llamó la atención, y es que en el pequeño clip se alcanza a apreciar como un camión que al parecer pierde el control en reversa, choca y estripa a este hombre contra la pared del establecimiento en repetidas ocasiones.

Pero lo que más ha impresionado, es que momentos después el hombre es auxiliado por algunas personas que intentan frenar el furgón y lo empujan hacía adelante para que el hombre no sufriera más golpes.

Acto seguido en el piso, lo jalan y lo sientan ya lejos del peligro en el que claramente todos quedan completamente impactados por lo sucedido y buscan ayudarlo de manera directa. Fue cuando quedaron sorprendidos al ver que este sujeto había quedado completamente ileso, tras los impactos de choque que recibió. Tiempo después el afectado tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Las imágenes que rápidamente se hicieron virales, dejaron todo tipo de comentarios, en el que los internautas no dudaron en mostrar todo su asombro y con comentarios como “Dios es grande y poderoso”, “Dios y su poder, que no quede duda” y “cuando no te toca, ni que te pongas y cuando te toca, aunque te quites. Gloria a Dios”, las personas dejaron ver que esto fue realmente un milagro.