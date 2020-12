[Video] Hotel le negó la entrada a modelo caleña por su forma de vestir

“Yo veía que la gente estaba pasando normal, me empecé a mirar (…) En un momento llega el señor, me lleva a un murito donde tienen un letrero y me muestra uno que dice que no se puede entrar con trajes sado masoquistas”, explicó la mujer, que vestía en ese momento un traje escotado.

Finalmente, la modelo dijo que las personas de la reservación le explicaron a su novio que al lugar no podían entrar mujeres de "la vida fácil". "Tengo mucha rabia y espero que nunca a una hija o hermana suya le nieguen la entrada por como está vestida y le pongan una etiqueta", concluyó.