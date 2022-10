Video: Le sacaron gasolina del tanque de su moto porque pagó con monedas de $50

Indignación ha causado un video que se ha hecho viral en las últimas horas, en el que se logra observar como un motociclista que tanquea su moto, le sustraen la gasolina que habían puesto en el tanque, porque al momento de pagar, canceló el servicio con monedas de $50.

El hombre que atendía en la estación de gasolina, se mostró completamente indignado al momento en que le fueron a cancelar por el servicio, ante esto, no recibió el dinero y decidió ingresar una manguera al tanque de la motocicleta para proceder a desocuparlo, y poner la gasolina en un balde.

Lea también: Comerciantes piden medidas a cobros elevados de taxistas en Provenza, en Medellín

“Señores vean, estoy aquí en la bomba y el señor me va a sacar la gasolina porque no puedo pagar con moneras, ahí está pa’ que vean, ya la plata no vale”, comentó el conductor de la moto mientras grababa el incidente.

Pero esta no es la primera vez que en el departamento de Antioquia alguien busca hacer un pago con moneras de $50 ya que, con anterioridad, una mujer pagó un peaje con solo monedas de este valor, algo que, si fue bien visto por la cajera, que lo aceptó sin ningún inconveniente.

Sin embargo, esta mujer reconoció que esto lo hace en forma de protesta porque considera que es un cobro excesivo e injusto tanto para ella, como las personas de su pueblo que deben pagar esta tarifa de peaje cada vez que ingresan o que salen del mismo.

Lea también: Constructores de Hidroituango niegan retrasos en el megaproyecto

Entre tanto, en el caso del motociclista, el video que rápidamente se hizo viral por medio de Twitter, dejó la reacción de los internautas quienes no dudaron en dejar comentarios en rechazo al hombre por no recibir el dinero. Pero, sobre todo, por el acto de haberle desocupado el tanque de gasolina, algo por lo que se mostraron en total desacuerdo.