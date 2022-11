[Video] Limpiavidrios insultó y tiró agua sucia a conductora porque no quiso su servicio

Para cualquier conductor sin importar la ciudad del país, un semáforo en rojo significa ver a vendedores ambulantes, limpiavidrios o personas mendigando para tratar de ganarse la vida, aunque para algunas personas esta situación también contribuye a la inseguridad dado que se han conocido casos en los que quienes se dedican a esto también contribuyen a la delincuencia.

Si bien este no es el caso de todas las personas que trabajan en los semáforos, los malos ejemplos han hecho que muchos conductores prefieran evitar cualquier tipo de transacción con ellos, situación que a veces les genera molestia.

Precisamente, durante el puente festivo se viralizó la denuncia de un conductor en Medellín quien tuvo un altercado con un limpiavidrios.

Según se ve en el video de la denuncia, después de que el conductor le pidiera que no le limpiara el vidrio, el joven decidió hacerle un corazón con agua sucia en el panorámico.

"Quiero denunciar estos limpia vidrios, en la 80 les dije que no me limpiaran el vidrio y me miro feo y me lo dejo con un corazón y chorreado con agua sucia. De verdad uno como mujer se siente súper insegura con estas personas y en esta situación", escribió el ciudadano.

Al ver que lo estaban grabando, el joven insultó al conductor y le hizo varios gestos. En la publicación de la denuncia, muchos usuarios manifestaron que a ellos les han pasado situaciones similares.

A continuación el video de la situación y la denuncia: