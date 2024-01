En las últimas horas se ha vuelto viral un video en la red social de TikTok que publicó la propietaria del restaurante La Vocadería ubicado en el barrio el Poblado de ciudad de Medellín, en su relato denunció un hecho de discriminación que le generó una gran molestia e indignación.

En la grabación, que dura alrededor de 6 minutos, la mujer dio a conocer sobre un reprochable hecho que se produjo contra una de sus empleadas que tiene síndrome de Down y que lleva un largo tiempo trabajando como mesera en su establecimiento comercial.

Al iniciar la grabación, la mujer cuenta lo sucedido indicando que dicha situación le ha hecho perder la fe en la humanidad y pensar que la gente es demasiado mala.

"Imagínense que nosotros tenemos en el restaurante una persona que tiene síndrome de Down y trabaja con nosotros como mesera desde hace más de 4 años. Natalia está encargada de ayudarnos con el servicio a la mesa. Ella es una persona supremamente capaz, ella atiende a las personas, las saluda, les dice donde sentarse, les lleva la carta, les da la bienvenida, ella lleva bebidas, recoge, es una persona súper activa. De verdad que nos ha enseñado que las limitaciones están en la cabeza”, indica la mujer en un aparte del video.

Según lo relatado por la dueña del establecimiento, el lamentable hecho se produjo cuando un turista extranjero ingresó a su restaurante y llegó en compañía de una mujer quien fue la que “discriminó a su mesera”.

“Natalia los recibió súper querida como siempre, les dijo hola cómo están, bienvenidos, a ella no se lo entiende muy bien a veces cuando habla, pero no pasa nada, la gente pide que le repita pues es normal", indicó la mujer.

Pese a la buena disposición de la mesera por brindar un buen servicio, la dueña del restaurante señaló que su trabajadora fue despreciada por la mujer que acompañaba al turista de una forma terrible.

"Cuando Natalia les fue a entregar la carta la pelada le dijo 'ay amiga yo no quiero que usted me atienda por favor váyase y llámeme a otro mesero' y entonces Natalia se quedó en shock como ella no entendía que le estaba diciendo".

Pese al comentario que había hecho la mujer, Natalia posteriormente atendió a la pareja llevándoles unas bebidas que habían pedido, pero una vez más fue rechazada de forma ofensiva. Dicha situación causó que la mesera terminara llorando a causa del trato que recibió por parte de la mujer.

“Ella se fue asustadita para donde los compañeros, pero no dijo nada, entonces siguió el servicio normal. Ella después fue a llevarles unas bebidas y la pelada volvió y le dijo: ‘Niña, ¿es que usted no me entendió? No quiero que me atienda, váyase’; entonces Natalia en ese momento se terminó de ‘rallar’ y se fue llorando para donde los compañeros”.

Adicionalmente, la mujer comentó que la situación con la Natalia fue un hecho que superó a los demás meseros, pues estos no sabían cómo actuar ante la actitud de la clienta. Sin embargo, uno de ellos decidió atenderles.

Pese a que la pareja no recibió un mal servicio, la dueña del restaurante advirtió que en su negocio nunca más se va a volver a atender a las personas que traten de mal a Natalia o a cualquiera de su equipo de trabajo.

“Yo se los digo, si aquí vuelve a haber un cliente o una persona que le haga eso Natalia o que insinúe cualquier cosa, tranquilamente le pueden decir a esa persona que muchas gracias y que se retire porque nos reservamos el derecho de admisión, porque a mí no me interesa aguantar eso por una cuenta de 200.000 pesos”, concluyó la dueña del restaurante.