[Video] Mujer no quiso devolver celular olvidado en Medellín: se sentó encima y lo desapareció

En redes sociales muchas veces se han viralizado casos sobre personas honestas que al encontrarse una gran suma de dinero, o algún objeto valioso, deciden devolverlo sin dudarlo sin ni siquiera pensar en sacar provecho.

No obstante, no todas las personas piensan y obran de la misma manera, y esta semana se ha viralizado un caso que evidencia que algunos no siempre toman el camino de la honestidad.

Le puede interesar: [Video] Ladrón fue a una cafetería a robar con su novia y un cliente lo abatió sorpresivamente

En un video de una cámara de seguridad en un restaurante en Medellín, se ve cómo una persona olvida su celular en una de las sillas. Otra cliente que estaba en el lugar se da cuenta, pero lejos de avisar, o intentar devolver el celular, hace lo posible por llevárselo sin que nadie se dé cuenta.

En la grabación se ve cómo la mujer se sienta disimuladamente sobre el celular, pensando que nadie la está viendo, y al poco tiempo se levanta y se lleva el celular.

Todo ocurrió en un negocio de comidas rápidas en el barrio San Javier de la capital antioqueña. A continuación el video de los hechos: