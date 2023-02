Video: Taxista dejó 'mal parqueada' a mujer que siempre pide servicios y nunca paga

Recientemente, se ha viralizado un video por medio de las redes sociales, en el que se evidencia como un taxista, le hace un reclamo a una mujer, que es acusada de pedir el servicio a altas horas de la noche y logra persuadir a los conductores para no pagar.

En las imágenes se logra apreciar como el chofer del vehículo le hace reclamos a la mujer para que le cancele la carrera por más de $30.000, mientras ella se encuentra, sentada, en el lobby de un hotel al que la trasladó.

Una vez salieron las imágenes, varias personas lograron a identificar a esta mujer, y manifestaron que no es la primera vez que hace este tipo de acciones. Por lo que, en esta ocasión, el taxista baja de su carro e ingresa al lugar para poder reclamarle por el pago de su trabajo.

“Muchacha, buenas noches. Entonces, ¿cómo vamos a cuadrar la carrera?”, le dice el conductor a la mujer que está sentada en la entrada del establecimiento. Inmediatamente, ella responde: “pero es inaudible”, a lo él contesta “¿entonces, usted me va a pagar la carrera con transferencia?”.

Acto seguido, ella le reclama al hombre por estar grabando el hecho, y él se defiende argumentando que “ese es un procedimiento, porque usted no paga la carrera”.

Posteriormente, el taxista quejándose de lo sucedido menciona a sus colegas y demás internautas “Vea muchachos, esta es una señora a la que no le gusta pagarle a los taxistas, para que lo tengan en las redes, para que no la vuelva a recoger si la llegan a ver por ahí. Me robó una carrera de $30.000 a las dos de la mañana. Es descarada. Conózcanla para que sepan cómo es ella, porque no paga”.

Pero lo que más llamó la atención de lo sucedido, es que una vez el hombre le pregunta por la identidad, ella responde contundentemente “Ya saben para qué me lleven gratis”, algo que disgustó mucho más al taxista.

Aunque se desconoce el desenlace de este hecho, conductores de taxis y plataformas han hecho un llamado entre ellos para tener precauciones con este tipo de clientes.