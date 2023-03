Videos Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, de paseo en El Poblado

Todo tipo de reacciones ha generado un par de videos en los que se ve a Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, de paseo en un centro comercial de Medellín.

En las grabaciones, que se han viralizado rápidamente en redes sociales, se ve al líder de la famosa banda de rock que décadas atrás sorprendió con álbumes como "Appetite for Destruction", caminando tranquilamente por el Parque Comercial El Tesoro, en El Poblado.

Los fanáticos de la banda en redes aseguran que el artista estaba acompañado por su manager Beta Lebeis, lo que probaría que sí se trataba del legendario vocalista.

No obstante, en las redes sociales de Axl Rose no hay actividad desde hace casi cinco días por lo que no se puede ratificar por la fuente directa que está en la capital antioqueña.

A continuación los dos videos del artista paseando en Medellín: