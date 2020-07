Vigilante le pidió a una mujer el uso del tapabocas y ella lo escupió e insultó

Un nuevo caso de intoleracia se registró en el país en medio de la crisis del coronavirus. Todo sucedió en Bello, Antioquia, donde una mujer escupió e insultó a un guarda de seguridad de un conjunto residencial que le exigió usar su tapabocas, la norma básica de bioseguridad en medio de la pandemia.

El vigilante manifestó que -en medio de uno de sus turnos- apareció la señora con el tapabocas mal puesto, es decir, debajo de la nariz. Después de la solicitud del guardia, la mujer le respondió colérica que "el coronavirus no existe" y procedió a insultarlo de diversas maneras.

"Enseguida me agrede, me empuja y me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros", confirmó el hombre.