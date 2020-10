Viviana Cristina Cardona completó un año y medio desaparecida en Medellín

Viviana Cristina Cardona Henao, de 35 años, salió de su casa en el barrio Betania de Medellín el 20 de marzo de 2019 y nunca más regresó. A un año y medio de su desaparición, los familiares viven con la incertidumbre de no saber qué pasó con esta madre de un adolescente de 16 años y una niña de cuatro.

Miller Hurtado, novio de Viviana y padre de su segunda hija, consideró que no hay avances en la investigación ni pistas sobre lo que pudo ocurrir.

El último contacto que tuvo con la mujer fue un chat en el que le dijo que estaba con unos amigos en Bello. Sin embargo, no se tiene certeza si ella fue quien envió ese mensaje.

"Yo pregunto en la Fiscalía y siempre nos dicen que está en proceso de investigación y no pasa de ahí. No hay un indicio de cómo desapareció (...). La última vez, ella me escribió y me dijo que estaba con unos amigos en Bello. Ahí se perdió el rastro", señaló.

La vida le cambió a esta familia por la desaparición de la mujer. La hija menor de Viviana se fue a vivir con su padre, está en un psicólogo y todos los días pregunta cuándo viene su mamá, dijo Miller Hurtado.

"Queremos saber cuál fue el motivo de la desaparición, si fue voluntaria, forzada, violenta o accidental. Estamos con la incertidumbre. La niña todos los días pregunta por la mamá", puntualizó.

Al momento de desaparecer, Viviana vestía el uniforme de una empresa de celulares, en la que trabajaba como asesora. Después de enviarle un WhatsApp a su novio diciéndole que estaba con unos amigos, nunca más volvió a responder mensajes ni llamadas.

Este caso se suma al de Luz Leidy Vanegas, de 44 años, de quien se perdió el rastro el 1 de enero de 2020, cuando salió de su casa en el barrio Castilla tras discutir con su pareja.