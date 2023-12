Volcamiento de bus genera congestión vehicular en Valdivia, Antioquia

Desde este sábado no se registraba movimiento en el Alto de Ventanas, en la vía Yarumal-Valdivia, debido a que un bus intermunicipal de pasajeros se volteó en la vía, impidiendo el paso de los demás vehículos, que han estado desde aproximadamente las 5:30 a.m. esperando para poder seguir con su camino.

La Policía de Tránsito y de Carreteras expuso que el conductor es un joven de 19 años que resultó ileso, mientras que tres de los pasajeros tienen algunas lesiones, por lo que fueron trasladados al hospital de Valdivia para la respectiva atención y valoración médica.

Todavía no se ha confirmado la causa del volcamiento, pero información preliminar muestra que podría deberse a que la vía estaba mojada por las lluvias registradas desde la madrugada.

Usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se muestra a un grupo de personas empujando el bus hasta levantarlo.

Cabe mencionar que, según la Policía Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, se estima que para este puente festivo se movilizarán 433.806 vehículos por las vías del departamento, por lo que se recomienda tener especial precaución para evitar accidentes y garantizar un viaje seguro.

En ese sentido, se recalca que se debe manejar de manera responsable, evitando el consumo de alcohol antes y durante la conducción, asimismo, se recomienda respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y mantener una distancia prudente entre los vehículos.

También es importante no realizar maniobras peligrosas, no adelantar en sitios prohibidos, no utilizar elementos distractores mientras conduce, descansar lo suficiente antes del viaje y hacer paradas si se desplazara hacia sitios lejanos.