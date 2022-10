Voraz incendio deja una casa y cuatro bodegas en pérdidas en Medellín

Un total de cuatro bodegas y tres niveles de un inmueble contiguo resultaron afectados por el incendio en la anoche de jueves 27 de octubre, a las 22:52 en el sector de Guayabal.



Según confirmaron los organismos de Gestión del Riesgo, el control tardó varias horas debido a que fue material reciclable el que se incendió, de allí que las llamas por momentos alcanzaron hasta 18 metros de altura.

Los hechos se presentaron exactamente en la avenida Guayabal con carrera 65. Para su control fue necesaria la intervención de más de 23 unidades con siete máquinas contraincendios, dos vehículos cisterna, una máquina escalera y el apoyo de bomberos Envigado e Itagüí.



"Llega una alarma al número de seguridad y emergencias, informando sobre un incendio, exactamente entre la carrera 52 # 7 sur 80, de razón social Central de Plásticos Medellín. Cuatro bodegas e involucrando un inmueble de cinco niveles, de los cuales fueron afectados tres niveles", manifestó Juan Guillermo Usma, subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín.



También expresó que las causas están por esclarecer. “Además, fuimos apoyados por las secretarías de Salud, Movilidad, Policía Nacional y EPM. Continuamos en el sitio y estamos haciendo la remoción de escombros. Las causas están por esclarecer”, explicó.



Hasta el 25 octubre pasado, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín había atendido un total de 408 incendios estructurales en la ciudad. En este caso de Guayabal, por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Por ahora, las labores en el sitio continuarán con enfriamientos de puntos calientes y la remoción de escombros.

Para atender la emergencia, se contó con el apoyo de bomberos Envigado e Itagüí, junto con la Secretaría de Salud, Movilidad y Policía Nacional.