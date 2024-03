Votación secreta para escoger nuevo rector de la UdeA se habría filtrado

El representante de los profesores en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, Pablo Cuartas, mostró su inconformidad ante la supuesta filtración de la votación para elegir al nuevo rector o rectora de esta Institución de Educación Superior.

‘‘Estoy indignado. Profundamente indignado, porque uno esperaría que, siendo consejeros del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, por lo menos, respetaran un pacto de caballeros que se hizo entre nosotros’’, asevera el docente Pablo Cuartas en recientes declaraciones.

Además, recalca que "se comprometieron a que la votación sería secreta y no se divulgaría, para que no se conociera el resultado y que los datos informados fueran los expuestos por la UdeA, que informó que no se consiguieron los votos mínimos".

Le puede interesar: Universidad de Antioquia: ¿Por qué no se ha elegido nuevo rector o rectora?

Por eso, el docente fue tajante en decir que ‘‘estamos haciendo un circo de tamaño internacional’’ y recriminó que a solo minutos de terminar la sesión ya, al parecer, alguien hubiera divulgado lo que se habló en esa sesión.

Cabe recordar que, el Consejo Superior Universitario se reunió el 19 de marzo para elegir el nuevo rector o rectora para el periodo 2024-2027 y cuando se culminó la sesión se informó que se escuchó a cada uno de los 10 candidatos y candidatas, pero ninguno consiguió los votos necesarios para ser designado, así que se citó a una nueva votación para el próximo 2 de abril a las 3 de la tarde.

Le puede interesar: Presidente Petro propone cofinanciar acueducto del Urabá antioqueño con la Gobernación y los bananeros

Las personas que están en la contienda para la Rectoría son: John Jairo Arboleda Céspedes (quien ocupa el cargo actualmente); Carlos Fernando Arroyave Ramírez; John Mario Muñoz Lopera; Elvia María González Agudelo; Luquegi Gil Neira; Natalia Gaviria Gómez; Ramón Javier Mesa Callejas; Jaime Andrés Cano Salazar y Javier Darío Fernández Ledesma.