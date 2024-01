''Yo no hablo ni hablaré con ellos'': 'Fico' Gutiérrez rechaza diálogos de paz en cárcel de Itagüí

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que, por solicitud del alto comisionado de Paz, Otty Patiño, sostuvieron una reunión en la que expresó que una cosa es lo que está haciendo el Gobierno nacional en diálogos con los cabecillas de grupos delincuenciales organizados en la cárcel de Itagüí, en el marco de la 'paz total', y otro lo que se está acordando allí.

De acuerdo con Gutiérrez, lo que se negocia no puede ir en contravía de que se sigan combatiendo las organizaciones delincuenciales, así como Medellín no puede depender de la buena voluntad de estos jefes y de la confianza de que cumplan con lo que prometen.

Adicionalmente, señaló que no tiene contacto con estos. "Yo no hablo con ellos, ni hablaré con ellos, yo me dedicaré es a combatir las estructuras criminales'', sostuvo.

En ese sentido, recalcó que si los grupos delincuenciales quieren la paz tendrán que dejar de cometer delitos como asesinar, secuestrar, extorsionar y reclutar jóvenes. Y, si en base a un marco legal, el Gobierno nacional llega a un acuerdo, este se compromete a brindar oportunidades a los que dejen de pertenecer a estos grupos, con programas educativos y de empleabilidad.

Además, el alcalde de Medellín indicó que no solo es necesario la captura de los cabecillas de estas bandas, sino que también se requiere afectar sus finanzas: ''lo único que le duele a estos tipos es que les quiten lo que han producido a lo largo de vida criminal y que tienen en bienes, que tienen en platas por ahí guardada''.

Con respecto a otros temas relacionados, el mandatario aseveró que no apoya el programa del Gobierno nacional llamado 'Jóvenes en Paz', porque le parece ''un mensaje nefasto'' y que estigmatiza a esta población, ''como si fueran asesinos''.

Así que señaló que, ojalá que con ese dinero "no terminen fortaleciéndose financieramente las estructuras criminales''.