El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, negó una vez más que esté participando en política, luego de que se confirmara que la Procuraduría General de la Nación lo investigará por su presunta injerencia en la contienda electoral al Congreso de la República el pasado 13 de marzo.

Quintero afirmó que no hay un solo acto que demuestre su participación en política. "Yo no he participado en política. Mis secretarios incluso cuando han deseado participar, lo que han hecho es lo correcto. Han salido a hacer política por uno o por otro candidato. Pero realmente no hay un solo hecho en el que se pueda interpretar que hay una participación en política", manifestó el mandatario en una rueda de prensa este miércoles.



El mandatario es parte del informe de la Comisión de Seguimiento Electoral de este ente del Ministerio Público, que señala que se abrirán 100 procesos disciplinarios y se investigarán 67 servidores públicos y 33 jurados de votación. En total se abre proceso a cinco mandatarios: el de Medellín, Manizales, Soacha, Caparrapí y Puli.

Concejal lo denunció

Cabe recordar que en abril, el concejal de Medellín por el Centro Democrático, Simón Molina, denunció ante la Procuraduría al alcalde por presuntamente estar participando en política, a través de su cuenta de Twitter y en las respuestas que ha dado a medios de comunicación sobre Gustavo Petro.

En el documento, Molina referencia como una de las pruebas la entrevista que el alcalde concedió a La FM, en la que, a la pregunta de su participación en política, respondió que “como dijo Juan Gabriel alguna vez, lo que es obvio no se pregunta”. Para Molina, Quintero Calle dejó claro su apoyo a una candidatura presidencial con dicha respuesta.



De otro lado, citó trinos del mandatario local haciendo referencia, por ejemplo, a los secretarios que dejaron sus cargos en la Alcaldía para trabajar en la campaña de Petro, como lo son Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo. Esto porque, dicho día, Quintero indicó que se iban "a trabajar por el futuro de Colombia".