Apicultores solicitan expedición urgente de regulación para fumigaciones

Ad portas de finalizar el año 2020, los apicultores de Risaralda le piden al Instituto Nacional Agropecuario, ICA, que acelere la expedición de la normatividad que reglamenta las fumigaciones en las fincas, ya que se tiene identificado que un solo proceso de estos puede llegar a matar a miles de abejas que tengan contacto con estas sustancias químicas.

Duberney Galvis, productor apícola en el Eje Cafetero, asegura que el panorama es muy grave, ya que en Colombia cualquier persona puede realizar fumigaciones cerca a los enjambres de abejas, lo que representa un riesgo latente.

“En el tema de las fumigaciones estamos muy desprotegidos, porque el ICA lo que hace con las escasas herramientas que tiene son reportes, pero los mismos no trascienden, no se convierten en ningún tipo de recomendación, ni de campaña y mucho menos de sanción. Aquí lo único que hay es una regulación del nivel de toxicidad de los agroquímicos, pero no hay prohibiciones”, explica el productor apícola.

De acuerdo con Galvis, urge que se expida la reglamentación en lo que respecta a las fumigaciones de los cultivos agrícolas, a fin de proteger la cosecha mielera del primer semestre del año 2021, ya que la registrada en el último periodo del presente año se perdió en su mayoría, debido a las condiciones climáticas.

“Es ahora cuando necesitamos protección, porque en las fincas se usa un producto altamente tóxico para fumigar el aguacate y así mismo la maleza y después de la pérdida de la más reciente cosecha, no podemos seguir arriesgando nuestros apiarios y así mismo el bienestar de nuestras familias, que derivan el sustento de allí”, precisó el líder agropecuario.