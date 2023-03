Apuesta por reformar la Ley 30: Petro posesionó a nueva ministra de Educación, Aurora Vergara

Desde Quibdó (Chocó), el presidente Gustavo Petro posesionó a la nueva ministra de Educación, Aurora Vergara, destacando de entrada el reto que tiene la jefe de la cartera por reformar la Ley de 30 de 1992, que rige la educación superior.

“Vamos a hacer una apuesta por sacar adelante la reforma a la Ley 30 de 1992, a fortalecer el sistema de aseguramiento de calidad, avanzaremos para que la educación preescolar, básica y media impulse la transformación del país, de la mano con la transformación al Sistema General de Participaciones”, dijo la nueva ministra.

Vergara le agradeció al presidente la posibilidad de “hacer historia por tener a una mujer, por primera vez, siendo ministra de Educación". La nueva Ministra izo un tributo, en especial, a su madre María Teresa Figueroa, en el día Internacional de la Mujer.

Le puede interesar: Cuba será sede del tercer ciclo de diálogo entre Gobierno colombiano y ELN

Vergara fue la viceministra de Educación Superior del exministro Alejandro Gaviria. Es socióloga de la Universidad del Valle y PhD en Sociología de la Universidad de Massachussetts- Amherst en Estados Unidos.

“Estar aquí, en el lugar donde crecí, es un honor indescriptible, la vida me pudo haber conducido a ser Ministra de Educación, pero no me preparó para la emoción de empezar desde aquí mi trabajo en el Ministerio, desde el departamento del Chocó”, añadió la nueva ministra.

“Esta es la primera vez que hay una mujer negra como Ministra de Educación. Eso tiene grandes responsabilidades, porque la mitad de nuestros jóvenes no pueden ingresar a la educación superior, y mucho menos en regiones apartadas como el Chocó y el Pacífico colombiano”, dijo por su parte el presidente Gustavo Petro.

También lea: Gobierno pide levantar órdenes de captura a 19 representantes de la disidencia de 'Iván Mordisco’

El mandatario le encargó a Vergara ampliar la cobertura educativa en el país en todos los pilares, especialmente en los más pequeños y por supuesto la reforma de la Ley 30.