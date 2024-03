Arriendo en Colombia: ley aclara si los arreglos los debe pagar el arrendador o el arrendatario

En el sector inmobiliario existe incertidumbre debido a la disminución del 24,5% experimentada en este sector en comparación con los dos primeros meses del año anterior, según Camacol. Esto muestra que cada vez más los colombianos optan por vivir en arriendo.

Durante el año pasado, la última Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE mostró que después de la pandemia, miles de colombianos se decantaron por vivir en arriendo, ya sea por problemas económicos, o alguna otra circunstancia. El estudio señaló que cuatro de cada 10 personas viven bajo la modalidad de inquilinato.

Ahora bien, es por esto que los ciudadanos tienen diferentes preguntas sobre los derechos y obligaciones que tiene como arrendador y arrendatario.

Los arreglos que tiene que pagar el arrendador y el arrendatario

El artículo 1993 habla sobre esto e indica que "el arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto, para que las hiciese por su cuenta".

Esto quiere decir que aquellos arreglos que son necesarios para que el inmueble sea usado en buenas condiciones, las tiene que asumir el propietario. Sin embargo, si no se pudo realizar el ajuste a tiempo, "se abonará al arrendatario su costo razonable, probada la necesidad".

Asimismo, en el artículo 1994 explica que el dueño de la vivienda no debe pagar por las mejoras si no se ha realizado un consentimiento previo, sin embargo, el inquilino se puede llevar los materiales al no ser que el propietario quiera pagar por ellos.

Por su parte, el arrendatario también debe pagar las reparaciones "locativas" que son aquellas que se generan por culpa del inquilino, ya sea daños en paredes u otros, a menos que se produzcan por desgaste natural o que hayan quedado estipuladas en el contrato de arrendamiento.