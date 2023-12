Asesino de Michel Dayana ya había sido capturado por abuso y por esta razón quedó en libertad

Colombia está consternada con el feminicidio de la menor Michel Dayana González a manos del confeso Harold Echeverry el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Cali.

El sujeto responsable del homicidio de la adolescente de 15 años escapó de Cali utilizando una motocicleta que se presume pertenecía al establecimiento donde desempeñaba labores como vigilante. Se especula que su objetivo era cruzar la frontera con Venezuela.

Gracias a las labores de la Policía Nacional, Harold Echeverry fue capturado el día de ayer en el barrio Porfía de la ciudad de Villavicencio mientras se transportaba en una moto.

Luego de su captura, Harold Echeverry aceptó los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado y agravado, imputados por la Fiscalía General por el asesinato y desmembramiento de Michel Dayana González.

Por su parte, la Procuraduría General y el abogado de las víctimas pidieron la pena máxima para el feminicida, quien además ya tenía anotaciones por el delito de abuso sexual a menor de 14 años.

Una de las cosas que más ha ya llamado la atención de los colombianos son las anotaciones que ya tenía el sujeto por los delitos de abuso a menores y que aun así se encontraba en libertad.

De acuerdo con el diario El Tiempo, Harold Echeverry suma tres procesos por delitos relacionados con abuso a menores de edad en el país y solo por uno de ellos cumplió una pequeña condena.

Según el medio de comunicación, el primero de los casos se encuentra en juicio y a pesar de que estuvo detenido, finalmente recupero la libertad.

Los hechos por los cuales Harold Echeverry estuvo detenido están relacionados con el abuso sexual de una menor de 14 años en la ciudad de Cali el año 2021.

Ante esta denuncia por abuso, la Fiscalía le imputó cargos y presentó el escrito de acusación en su contra, no obstante, se venció el tiempo para la medida de aseguramiento, por lo cual la misma entidad solicitó a un juez su prórroga por un año más.

Luego de vencerse el plazo, se acudió ante otro juez de control de garantías, sin embargo, tras la demora por parte de la defensa, el juez tomó la decisión de revocar la medida de aseguramiento y dejó en libertad a Harold Echeverry con algunas restricciones como buen comportamiento y que no se acercará a las víctimas o a los testigos por le cuál estaba siendo procesado.

Estos hechos han suscitado un debate sobre los procesos judiciales del país y las dilataciones que a veces se experimentan, dejando como consecuencia en libertad a personas que son peligro para la sociedad.