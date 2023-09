Así cambiaría el teletrabajo con la nueva reforma laboral de Gustavo Petro

Cuándo empezará regir esta medida

Según a la reforma laboral, estos términos comenzarían a regirse en el primer semestre entrada en vigencia la ley. En este tiempo las empresas deben iniciar un plan de revisión para la implementación del trabajo a distancia o teletrabajo.

Después del segundo semestre entrada la ley en vigencia se deberá implementar dichos porcentajes en las empresas de manera obligatoria.

De igual manera, las empresas que no puedan o no quieran cumplir con el teletrabajo deberán justificar ante el Ministerio de Trabajo la razón por la cual no lo pueden aplicar.