Así fue como Diego Cadena rompió su silencio en cuanto a la compra de testigos

Uno de los pronunciamientos que más estaba esperando el país por estos días era el de Diego Cadena, el abogado del ex presidente Álvaro Uribe, y quien también está en condición de prisión domiciliaria por el escándalo de presunta manipulación de testigos.

Cadena decidió romper su silencio en diálogo con Noticias RCN, en donde entregó detalles y respondió preguntas sobre los presuntos delitos que él cometió.

Respecto al caso particular de uno de los testigos que involucran al abogado y al expresidente Uribe, Carlos Enrique Vélez, hay discrepancias entre lo que dicen los testigos y las versiones de Diego Cadena y la Fiscalía, de la cantidad de dinero que se le dio al exparamilitar.

“Fue un poco de más de 7 millones de pesos y salió de mi bolsillo. Yo no iba a llamar al doctor Uribe a informarle que le iba a poner un giro a un señor, de $100.000 o $200.000, yo no soy ese tipo de abogado que reportan esos detalles”, fue parte de lo que respondió.

Según Cadena, “siempre se obró dentro del marco de la Constitución y la ley. La Fiscalía se ha preguntado ¿pero cómo le van a dar viáticos a un preso?, él dice que tiene una persona fuera de la cárcel que puede hacer esos desplazamientos para localizar a otras personas”.

“Se le ponen los 500.000 pesos, dejando una trazabilidad por una empresa de giros y días después aparece un testigo y da una información relevante. Posteriormente pide 200.000 para recargar su teléfono de la cárcel o comunicarse con otras personas, aparece otro testigo, se le colocó otro ‘girito’. Eran giros de mínima cuantía”.

Cadena explicó en Noticias RCN que en junio del 2018, llamó la mamá del Carlos Enrique Vélez desconsolada y solicitando una suma de 2 millones de pesos, debido a que, supuestamente, “el nieto se le estaba muriendo en la clínica”, es decir el hijo del testigo.

El polémico abogado afirmó que el dinero no era para comprar una declaración y que se ha generado un estigma.

En cuanto a la versión de que el ex presidente Uribe se molestó por enviar una carta en un papel con membrete, el abogado señaló que “él se molestó por no haberle consultado para haberle hecho los giros al señor Vélez, no porque los giros tuvieran la intención de sobornar a una persona, sino que él dice, eso se puede prestar para malas interpretaciones de la Corte”.

Cadena relató que el expresidente le dijo que si le hubiera consultado sobre aquel movimiento, el senador no lo hubiese autorizado de ninguna manera.

El abogado señaló que no era cierto que a nombre del senador Álvaro Uribe le hubiera ofrecido varios beneficios a Carlos Enrique Vélez, dijo que “ahí está el testigo. En esa reunión estaba el doctor Héctor Romero, el señor Juan Guillermo Monsalve y el señor Diego Cadena. Pero tiene más credibilidad la palabra de un reconocido y confeso bandido”.

Señaló que hay una mala interpretación al decirse que ellos estaban presionando a Juan Guillermo Monsalve. “Es un señor que mide más de 1,90, yo cómo voy a ir a presionar. Ahora, si lo iba a presionar él por qué bajaba la visita”.