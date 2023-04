Así fue como uno de sus secuestradores le pidió perdón a Ingrid Betancourt

Esta semana se adelantó en el Congreso el lanzamiento de la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, una instancia que se impulsa para conocer algunos de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y que según la oposición, no quedaron consignados en la Comisión de la Verdad que se creó con el acuerdo de paz.

Durante el evento, liderado por la senadora María Fernanda Cabal, se presentó un acto de reconciliación entre Norberto Uní, uno de los exguerrilleros de las Farc que fue responsable del secuestro de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y la hoy dirigente política.

Al tomar la palabra, Uní decidió pedirle perdón públicamente a Betancourt por ser uno de los autores materiales de su plagio.

“Siempre tenía en mi mente que algún día pudiera encontrarme con la doctora Ingrid Betancourt. Fui uno de los autores materiales del secuestro de ella, que fue un caso muy notorio y estuve en la cárcel casi 13 años por delitos que se cometieron como partícipe del conflicto”, señaló.

“Quiero pedirle perdón a la doctora Ingrid por el secuestro, a mí me tocó secuestrarla y quisiera pedirle perdón, no es fácil el daño que se le hizo, el secuestro fue mucho tiempo, no puedo decir que yo estuve cuidándola, solamente fui responsable del secuestro”, manifestó.

El exguerillero, quien hoy se encuentra en un proceso de justicia y paz y trabaja como gestor humanitario para ayudar en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, se alegró de que la dirigente política hoy esté bien y en libertad.

“Me alegra mirarla, saber que está bien y si quería que esta posibilidad se pudiera dar y estaba preparado también para hacerlo en estos eventos de víctimas”, manifestó.

Ingrid Betancourt aceptó el perdón solicitado y en una declaración muy escueta solo se limitó a agradecer este momento. “Lo único que tengo son tantas preguntas, pero bueno, démosle gracias a Dios que este momento se haya podido dar”, dijo.

Se espera que esta comisión también recopile los testimonios de otras personas que participaron activamente de hechos relacionados con el conflicto armado.}