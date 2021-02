Por ahora, en 'Mi Vacuna' solo se puede consultar la priorización para los mayores de 80 años. Es decir, si usted es menor de 80 años (o nació después del 3 de febrero de 1941), su información aún no está en el portal. Si usted ya entró, puso su número de cédula y le salió el aviso 'No tiene priorización asignada', no quiere decir que esté fuera del plan de vacunación. Solo debe esperar: "La priorización para las etapas 2 a 5 iniciará cuando termine la vacunación de la etapa 1", se explica en el portal 'Mi Vacuna'.

Los trabajadores de la salud, por su parte, podrán consultar "su etapa de priorización a partir del 8 de febrero de 2021", dice la plataforma.

Cómo usar 'Mi vacuna'

Entrar a la página mivacuna.sispro.gov.co. De entrada, lo primero que aparece es la etapa vacunación en la que está el país. Además, hay cuatro accesos claves para los usuarios:

Plan Nacional de Vacunación

Criterios de priorización (lo que se tuvo en cuenta para escoger el orden de vacunación)

Decreto 109 de 2021 (el documento completo del Plan Nacional de Vacunación)

Consentimiento informado

El consentimiento informado contiene los riesgos a los que las personas se exponen al aplicarse la vacuna, aunque aclara que la dosis "reducirá la posibilidad de presentar la enfermedad" de covid-19 y que "no se ha identificado otra medida farmacológica más eficaz" para prevenir el virus.

Al final de la página aparece el link para consultar el número de cédula: